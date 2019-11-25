МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Daimler, владеющий 15% в российском производителе грузовиков "Камаз", перевел весь свой пакет на дочернее предприятие, следует из сообщения "Камаза".

Так, все 106 миллионов 84 тысячи 434 голосующие акции, что составляют 15% уставного капитала "Камаза", Daimler перевел на дочернее общество, специализирующееся на выпуске грузовиков — Daimler Truck, следует из сообщения компании. Дата перехода права собственности — 15 ноября.

Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2019 года вырос в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,889 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка при этом увеличилась на 9,1% — до 107,11 миллиарда рублей. Компания объяснила рост выручки сразу несколькими факторами: успехами на экспортном направлении, усилением направления пассажирского транспорта, в том числе в части производства и продажи электробусов.

"Камаз" — крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd, немецкий Daimler.