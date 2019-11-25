МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Минтранс РФ в настоящее время не видит целесообразности в продлении автотрассы Москва-Казань до Владивостока, а считает перспективным ее продление до Кузбасса, сообщил журналистам директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

Автодорога Москва-Казань протяженностью 794 километра, которая получит номер М12, объединит четыре крупнейших агломерации – Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую, и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью. Как отмечал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, в 2020 году начнется проработка продления скоростной дороги до Екатеринбурга. Также ранее в понедельник в "Автодоре" не исключали продления трассы до Владивостока.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность продления трассы Москва-Казань до Владивостока, Волков сказал: "Нет. Там нет такой интенсивности, чтобы туда доводить дорогу. На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора….Сегодняшняя та же трасса Чита-Хабаровск не загружена, чтобы ей делать дублер, и она в хорошем состоянии. Сегодня это не целесообразно".

"Вопрос интенсивности. Сейчас мы рассматриваем до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После Урала Минтранс подготовит предложения о том, как ее продлять до Кузбасса", — заявил Волков, отвечая на вопрос, возможно ли продление трассы Москва-Казань и в каком направлении.

На вопрос, когда будут приниматься решения о продлении трассы до Кузбасса, он ответил: "После 2024 года".

Вице-премьер Максим Акимов на минувшей неделе говорил журналистам, что строительство головного участка этой автотрассы — от Москвы до Владимира — начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году. Общий объем финансирования проекта составит 730 миллиардов рублей, из них 120 миллиардов приходится на обход Тольятти с мостом через Волгу.

"Мы будем стараться сделать её (трассу Москва-Казань — ред.) максимально быстро и, возможно, чуть приблизим, если у нас получится, если не будет никаких ограничений дополнительных кроме финансирования…. Мы надеемся, что правильная организация работ позволит чуть раньше это все дело закончить. То есть мы сегодня уже начинаем думать, что будем делать после планового периода", — отметил Волков.