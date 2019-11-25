МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Группа "Дело", компания "Енисей Капитал" и "Первая грузовая компания" (ПГК) допущены к участию в аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, сообщил организатор торгов — "ВТБ Капитал".

Решение о допуске участников к торгам конкурсная комиссия выносила 25 ноября. Заявки от претендентов и задаток в размере 3,616 миллиарда рублей принимались с 8 августа по 15 ноября текущего года. Участником аукциона могла стать компания, соответствующая ряду требований. Источники РИА Новости 15 ноября сообщили, что заявки и задатки поступили от трех участников, и с точки зрения их названий "сюрпризов нет". ФАС ранее одобряла ходатайства компании "Енисей Капитал", аффилированной с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, группы "Дело" и ПГК (принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина).

"По результатам рассмотрения заявок претендентов… аукционной комиссией принято решение о признании участниками аукциона следующих претендентов: общество с ограниченной ответственностью "Дело-Центр"; общество с ограниченной ответственностью "Енисей Капитал"; акционерное общество "Первая грузовая компания", — говорится в сообщении организатора в понедельник.

Аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября. Первый шаг в ходе торгов составит 141 миллион рублей, далее — 200 миллионов рублей.

"Енисей Капитал" уже владеет 24,5% "Трансконтейнера". Еще одним крупным акционером оператора является ВТБ с пакетом 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.