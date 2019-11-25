МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Первым заместителем генерального директора РЖД вместо ушедшего на пенсию Александра Мишарина назначен глава "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД, курирующая международные проекты) Сергей Павлов, сообщила железнодорожная монополия.

О том, что Павлов займет этот пост, в субботу сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Глава РЖД тогда утвердительно ответил на вопрос, принял ли это решение уже совет директоров.

"Первым заместителем генерального директора ОАО "РЖД" назначен Сергей Павлов… В его ведении будут находиться вопросы развития зарубежного бизнеса и международной деятельности холдинга РЖД", — говорится в сообщении РЖД в понедельник. Представитель пресс-службы компании уточнил РИА Новости, что приказ о назначении подписан.

Павлов родился в 1964 году. В 1986 году окончил с отличием Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство". В 1999 году окончил с отличием Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

В разные годы работал в системе министерства путей сообщения и РЖД на различных должностях, в "Ленгипротрансе". С 2013 года является генеральным директором "РЖД Интернешнл".

В середине ноября Мишарин заявил о намерении покинуть компанию, отметив, что международное направление, которое он в последнее время курировал, "сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит прибыль". Он тогда добавил, что в ближайшее время планирует заняться своим здоровьем, а уже потом определится с дальнейшей деятельностью. Его слова передавали РИА Новости в пресс-службе компании. Мишарин был освобожден позднее от должности по его просьбе в связи с выходом на пенсию.