МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Журнал Forbes впервые составил рейтинг 30 самых успешных московских ресторанов.

При составлении рейтинга издание оценивало заведения по их экономическому успеху, популярности у посетителей, мнению о них экспертов рынка и качеству кухни. Журнал не учитывал крупные сети, бары, международные франшизы, заведения при крупных отелях и рестораны, появившиеся в прошлом году.

Полученный список изучили эксперты ресторанного рынка и выбрали по 10 заведений в трех категориях по среднему чеку (без алкоголя): 1500-2500, 2500-3500 и более 3500 рублей. Журнал разослал ресторанам анкеты с вопросами о выручке, заполняемости зала, среднем чеке и международных наградах в 2018 году.

Лидером в категории со средним чеком от 3500 рублей стал White Rabbit ресторатора Бориса Зарькова. Второе место в категории дорогих заведений занял ресторан Selfie, далее следуют Semifreddo, "Кафе Пушкинъ" и "Турандот".

В сегменте со средним чеком 2500-3500 рублей лидирует гранд-кафе "Dr. Живаго" Александра Раппопорта. Далее в рейтинге в этом сегменте — "Белуга", Twins Garden, Wine and Crab и Bjorn.

Категорию 1500-2500 рублей возглавил ресторан Ильи Тютенкова "Северяне". На второй строчке в этой категории ресторан Boston Seafood, затем идут Remy Kitchen Bakery, Cutfish и Pinch.

Отмечается, что два из трех победителей — рестораны русской кухни. В целом в рейтинге треть ресторанов специализируется на классической или авторской русской кухне. Шеф-повара часто не просто работают с местными продуктами, но и лично контролируют их производство на собственных фермах.