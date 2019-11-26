МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов и депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам-дольщикам получать доходы в виде процентов от размещенных на счетах эскроу средств, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ гласит, что доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляться депоненту на отдельный счет до востребования — соответствующее изменение предлагается внести в статью 860.7 второй части Гражданского кодекса.

"После завершения строительства жилого дома и передачи квартир дольщикам начисленные проценты могут быть использованы дольщиками на любые цели, в том числе и на ремонт приобретенной квартиры, и на покупку необходимой мебели", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Реформа долевого строительства обязала всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, с 1 июля работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир. Для ряда проектов, соответствующих утвержденным правительством России критериям, сделано исключение – если строительная готовность объекта составляет не менее 30% и в нем продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей, то его можно достраивать по старым правилам.

По данным Банка России, на 1 июля проекты, по которым открыты счета эскроу или заключены кредитные договоры, были в 50 субъектах федерации, на 28 октября — уже в 68. А в 12 из них уже есть проекты долевого строительства, по которым около 900 счетов эскроу раскрыты в связи с вводом объектов в эксплуатацию и передачей квартир в собственность участникам долевого строительства. При этом почти 1,6 миллиарда рублей с этих счетов перечислены застройщикам и в погашение банковских кредитов, предоставленных застройщикам.