МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" выделил фармацевтическое направление в отдельную структуру — "Магнит Фарма", которая будет состоять из "Магнит Аптеки" и фармацевтического дистрибьютора, образованного в результате интеграции "СИА Групп", говорится в сообщении компании.

"В операционных округах компании "Магнит Фарма" будет работать как отдельно выделенный формат, фокусирующийся на предоставлении услуг по продаже товаров для здоровья и поддержания хорошего самочувствия", — также говорится в сообщении.

Коммерческим директором подразделения назначена Юлия Собакина, которая будет курировать коммерческую деятельность "Магнит Фармы", обеспечивать развитие ассортимента аптек и запуск собственных торговых марок, указывает ритейлер.

"Создание отдельной управленческой структуры обусловлено спецификой фармацевтического бизнеса, которая требует глубокой коммерческой и операционной экспертизы. Новое подразделение будет находиться в сфере ответственности направления "Здоровье и красота", которое возглавляет Валерия Солок", — также поясняется в сообщении.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец сентября находилось 20 497 магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2%, до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда. Крупнейшие акционеры "Магнита" — ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).