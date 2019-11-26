МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Шесть российских самолетов МС-21 будет поставлено авиакомпаниям в 2021 году, сообщил советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Валерий Окулов в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"Поступление МС-21 в 2021 году — шесть машин, в 2022 году — 12 машин, в 2023 — 25 машин, и к 2025 году выход на 72 машины в год", — сказал Окулов.

"Парк воздушных судов на 2019 год в отношении SSJ100 — 155 самолетов. На 2020 год — 185, на 2021 год — 215", — отметил он.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".