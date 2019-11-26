МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает нужным собрать полномочия по регулированию табачного рынка в руках одного федерального ведомства, заявила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева в ходе отраслевого совещания в Совете Федерации.

"Я бы хотела обратить внимание на то, что нет единого органа, который бы отвечал за табачную промышленность по аналогии с Росалкогольрегулированием. При том, что много нареканий было к РАР, тем не менее, наверное, вряд ли будет кто-то оспаривать, что с появлением такого единого регулятора, ситуация на рынке алкогольной продукции улучшилась. По нашему мнению, наверное, и здесь можно было бы рассмотреть… Мне кажется, что в рамках одного федерального ведомства стоило бы собрать полномочия, которые позволяют регулировать (данное направление — ред.)", — сказала она.

В середине ноября эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" предложили создать Федеральную службу по регулированию табачного рынка (Ростабак), которая, в частности, будет работать над совершенствованием антитабачного регулирования, введением "налога на здоровье", увеличением стоимости табака, обеспечением контроля качества сырья, преференциями отечественным производителям и в целом должна качественно изменить подходы к контролю за производством, оборотом и потреблением табака, создать прозрачную сбалансированную систему регулирования.