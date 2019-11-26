МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Трансконтейнера" одобрил продажу всех принадлежащих ему 50% акций казахстанского "Кедентранссервиса", говорится в сообщении российской компании.

Заседание совета директоров состоялось во вторник.

"Принять решение о прекращении участия ПАО "Трансконтейнер" в Logistic System Management B.V. и одобрить сделку по продаже 50% акций компании Logistic System Management B.V., владеющей 100% акций АО "Кедентранссервис". Условия сделки – рыночные" — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этой сделки также будет прописан порядок дальнейшей работы "Трансконтейнера" на территории Казахстана, дающий компании возможность выступать в качестве самостоятельного экспедитора и оператора своих контейнерных поездов во всех видах сообщения с гарантией недискриминационного доступа к инфраструктуре железных дорог, перегрузочным местам и терминальным мощностям.

Газета "Коммерсант" в октябре со ссылкой на источники писала, что "Трансконтейнер" может продать 50% "Кедентранссервиса" другому совладельцу актива — "Казахстан темир жолы" (КТЖ, железные дороги Казахстана) примерно за 70 миллионов долларов.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров позднее в октябре сообщал журналистам, что "Трансконтейнер" может продать оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане — "Кедентранссервис" — до аукциона на пакет акций ведущего российского контейнерного оператора. Аукцион по "Трансконтейнеру" назначен на среду, 27 ноября.

"Трансконтейнер" планировал продавать свои 50% "Кедентранссервиса" еще несколько лет назад. Однако затем передумал.