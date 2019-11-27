МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Долю в 10% City Football Group (владелец английского футбольного клуба "Манчестер Сити") покупает американская инвестиционная компания Silver Lake за $500 миллионов, пишет издание Financial Times.

Вся City Football Group, которая в свою очередь принадлежит Abu Dhabi United Group, оценивается в $4,8 млрд.

Abu Dhabi United Group принадлежит члену королевской семьи ОАЭ шейху Мансуру бин Заид Аль Нахайяну.

По данным издания, эта сделка станет рекордной с точки зрения оценки спортивного бизнеса. Сделка станет фактором для международной экспансии футбольной группы.

Отмечается, что соглашение было подписано 24 ноября председателем совета директоров CFG Халдун Аль Мубараком и управляющим партнером Silver Lake Эгоном Дурбаном. Источник издания сообщил, что Abu Dhabi United Group планирует сохранить контрольный пакет акций CFG.

Что касается покупателя, то Silver Lake до этой сделки вкладывала деньги в технологические компании: Alibaba, Dell и Skype. Недавно компания инвестировала в организатора боев Ultimate Fighting Championship и голливудское агентство Endeavour.