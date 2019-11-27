МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Выручка "Медси" (принадлежит АФК "Система") в третьем квартале 2019 года по МСФО выросла на 18,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 5,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

"Выручка "Медси" выросла на 18,2% год-к-году в третьем квартале 2019 года, до 5,4 миллиарда рублей, за счет значительного роста объема выручки по всем каналам: добровольного медицинского страхования (ДМС) — на 26% год-к-году, до 2,1 миллиарда рублей; физических лиц — на 20% год-к-году, до 1,5 миллиарда рублей; в сегменте обязательного медицинского страхования (ОМС) на 12% год-к-году до 1,5 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале составила 780 миллионов рублей, что в 3,75 раза больше показателя того же периода предыдущего года. Скорректированный показатель OIBDA возрос в 1,8 раза, до 1,516 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 28,2% с 18,4%. Операционная прибыль увеличилась почти в шесть раз и составила 766 миллионов рублей.

Показатели OIBDA, рентабельность по OIBDA и чистая прибыль скорректированы на начисления, связанные с программои? LTI.

Выручка компании по итогам всех трёх кварталов года выросла на 32,1% в годовом выражении, до 16,084 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 30,4 раза и составила 1,918 миллиарда рублей. Скорректированный показатель OIBDA вырос в 2,15 раза, до 4,036 миллиарда рублей.

ГК "Медси" — федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений. Сеть "Медси" включает в себя 25 клиник в Москве и Московской области и восемь — в регионах, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 70 медпунктов на предприятиях, велнес-центры, два санатория и скорую медицинскую помощь.