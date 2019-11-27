МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российские железные дороги выкупят собственные евробонды трех выпусков на общую сумму в 431,54 миллиона долларов и 22,7 миллиона фунтов стерлингов, говорится в материалах компании.

Ранее РЖД сообщали, что планируют выкупить собственные еврооблигации трех серий совокупно на сумму до 250 миллионов долларов в эквиваленте. Компания предлагала к выкупу долларовые евробонды с погашением в 2022 и 2024 годах, а также бумаги выпуска в фунтах с погашением в 2031 году.

Уточняется, что по первому выпуску компании поступили заявки на сумму примерно в 355,432 миллиона долларов, по второму — на 76,142 миллиона, по третьему — на 22,68 миллиона фунтов.

"Транзакция прошла с ошеломляющим успехом и позволила эмитенту увеличить среднюю срочность долгового портфеля. По долларовым выпускам бумаги были выкуплены у инвесторов с нулевой премией к рынку, по выпуску в фунтах стерлингов РЖД удалось выкупить бумаги с дисконтом к рыночной цене", — сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил соорганизатором выкупа.

"Эмитент выбрал оптимальное время для данной транзакции, так как в конце года инвесторы традиционно фиксируют прибыль на долговом рынке. Это позволило обеспечить такие впечатляющие показатели по транзакции", — отметил он.

В обращении после выкупа останутся долговые бумаги компании первого выпуска на 604,586 миллиона долларов, второго — на сумму 319,759 миллиона долларов, третьего — на 627,32 миллиона фунтов стерлингов.