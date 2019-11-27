МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Оборот продаж одного из крупнейших российских интернет-магазинов Ozon по итогам третьего квартала увеличился почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 16,9 миллиарда рублей без учета НДС, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Данный рост произошел за счет развития маркетплейса и запуска новых сервисов, объяснили в компании.

"Оборот от продаж Ozon (gross merchandise value, или GMV) вырос на 97%, до 16,9 миллиарда рублей без учета НДС, или до 19,2 миллиарда рублей с НДС. Это самый высокий показатель роста компании за последние 15 лет", — рассказали в пресс-службе.

Объем заказов компании, обрабатываемых за сутки, увеличился в 2,3 раза, до 8,37 миллиона штук. В среднем в третьем квартале компания ежедневно доставляла более 69 тысяч заказов.

В третьем квартале показали высокий рост относительно новые для компании категории — в 3,7 раза выросли продажи мебели, в 3,1 раза — товаров для ремонта и строительства, в 2,4 раза — товаров для автолюбителей.

"Еще один фактор роста — значительное увеличение продаж в регионах: все федеральные округа, за исключением Центрального, Северо-Западного и Дальнего Востока показали рост на уровне более 120%. Наиболее активно росли продажи в ЮФО (+172%) и СФО (+183%)", — отметили в компании.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 2,5 миллиона товарных наименований. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.