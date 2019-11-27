С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — ПРАЙМ. Трасса М-11 "Москва – Санкт-Петербург" будет носить название "Нева", такой результат общественного голосования огласил президент России Владимир Путин, приехавший на открытие автомагистрали.
Министр транспорта Евгений Дитрих, рассказывая главе государства о новой трассе, заметил, что все подобные дороги имеют названия. Он напомнил, что для выбора имени автодороги между двумя столицами было объявлено голосование.
"Насколько я понимаю, там три основных — "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего (голосов) набрал (вариант) "Нева", — сказал Путин.
"Так и назовем", — отметил он.
https://1prime.ru/business/20191127/830609931.html