МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России продлила до конца года рассмотрение ходатайства "Яндекс.Такси" по покупке активов группы "Везет", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Рассмотрение ходатайства продлено до 31 декабря", — сообщили в ФАС.

"Яндекс.Такси" в июле объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за три года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ.

Глава ФАС Игорь Артемьев в интервью РИА Новости рассказывал, что не в восторге от этой сделки. Он уточнял, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка, а если доля будет от 35% до 50%, то возможно предписание.

В середине октября стало известно, что "Яндекс" отозвал из ФАС ходатайство на покупку активов "Везет" и подал новое. Компания объяснила это изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".

После этого Артемьев рассказал журналистам, что при рассмотрении предыдущей заявки "Яндекса" ведомство сильно разошлось с компаниями в оценках по рынку.