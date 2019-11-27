МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, незаконно собирающих персональные данные на сайтах с акцией "Черная пятница", и опубликовал рекомендации для избежания хищения данных, говорится в сообщении ведомства.

Одна из крупнейших онлайн-распродаж в году — "Черная пятница" — официально стартует в России, как и в США, 29 ноября.

"В преддверии международных акций "Черная пятница" Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете "лендинговых" страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что основной целью сбора таких данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и прочие) является последующее их использование в качестве "спамерских" баз данных и для кражи данных банковских карт.

Как говорится в сообщении, такие страницы представляют опасность, поскольку высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора.

Ведомство представило рекомендации для пользователей, чтобы избежать похищения личных данных. В частности, Роскомнадзор рекомендует проверять оригинальность домена известного интернет-магазина. "Как правило, мошенники регистрируют похожие на настоящий сайт домены, чтобы ввести покупателя в заблуждение и используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции", — поясняется в сообщении.

Кроме того, ведомство советует проверять наличие SSL сертификата. "На страницах с вводом и передачей личной информации пользователей сайты используют шифрование SSL "https://". Если сайт банка или авиакомпании начинается на "http://", это повод усомниться в оригинальности страницы", — пояснили в Роскомнадзоре.

Ведомство также советует обратить внимание на различие структур страниц с оригинальным сайтом и подозрительные платежные формы. "Посмотрите на наличие ссылок на странице. Если при клике на них вы переходите на страницу с ошибкой или на страницы, которые не похожи на оригинальный ресурс, значит, вы попали на фишинговый сайт", — отмечает ведомство.

Кроме того, Роскомнадзор советует проверять сайт на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Согласно российскому законодательству, при сборе и обработки личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой может ознакомиться пользователь, уточнил Роскомнадзор.