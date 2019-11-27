МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Группа "Дело" Сергея Шишкарева победила в аукционе РЖД по продаже 50% плюс две акции ведущего российского контейнерного оператора "Трансконтейнер", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости источники, знакомые с итогами аукциона.

Торги проходили в среду в Москве. Всего к аукциону было допущено три участника: группа "Дело", "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, и Первая грузовая компания" (принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина). Все они имели одобрение от ФАС на покупку этого пакета "Трансконтейнера". Стартовая цена на аукционе составляла 36,159 миллиарда рублей. Первый шаг в ходе торгов — 141 миллион рублей, далее — 200 миллионов рублей.