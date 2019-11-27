МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев рассчитывает, что в декабре будет поставлен первый самолет Epic 1000.

Epic 1000 — турбовинтовой одномоторный самолет, производится американской компанией Epic Aircraft, принадлежащей S7.

"Думаю, первый самолет мы поставим в декабре", — сказал Филев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не уточнил, кому будет поставлен первый самолет, отметив, что покупатели — частные лица. Цена самолета, по его словам — 3,25 миллиона долларов. Отвечая на вопрос, сколько средств было вложено в проект, он сказал, что если сложить столбиком стодолларовые купюры, "получится примерно 200 метров".

По его словам, портфель заказов на данный момент — около 90 самолетов. "Производственная мощность завода – 50 в год, но на эту цифру, конечно, надо будет еще выйти. Потому что вообще производитель получает три сертификата: сертификат типа, сертификат на производство и на поддержание летной годности самолета в процессе его эксплуатации. Вот мы получили сейчас первый. На то, чтобы толком наладить второе и третье, у нас уйдет следующий год", — рассказал Филев.

"Надо сказать, что 75% всех маленьких самолетов в мире – это Америка. Для сравнения: в России 350 аэродромов, а в Америке 30 тысяч, в России – чуть более тысячи (гражданских – ред.) самолетов, а в США – 220 тысяч частных самолетов и 650 тысяч пилотов, то есть цифры, которые даже трудно себе представить. Но мы работаем над тем, чтобы сделать это явью у нас в России", — добавил он.