МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 57,8% и составила 10,485 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка "Трансконтейнера" увеличилась на 14,4% — до 63,762 миллиарда рублей. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 27,7% — до 28,614 миллиарда рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 8,7% и благоприятной рыночной конъюнктуры. Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, выросли на 7,5%, до 16,174 миллиарда рублей, в результате усилий менеджмента по оптимизации расходов.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

Группа "Дело" Сергея Шишкарева в среду победила в аукционе РЖД по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей.