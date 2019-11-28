МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Если вам нужна какая-либо вещь, но не сию секунду, а хорошего качества и за вменяемые деньги, вы начинаете интересоваться скидками в магазинах. Порой выгодно подождать некоторое время и купить нужное на треть, а то и вдвое дешевле. Скидки обычно носят сезонный характер, но бывают и распродажи, которые проходят каждый год в одно и то же время. Одна из них – так называемая "черная пятница". Ее ежегодно объявляют магазины в конце ноября, причем скидки доходят до 90%.

Разберемся, насколько это выгодно и как воспользоваться "черной пятницей", чтобы купить хорошую вещь и не оказаться обманутым.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Для начала немного истории. Идея "черной пятницы", или Black Friday, зародилась в США. Традиционно в каждый последний четверг ноября там отмечается государственный праздник – День благодарения. Это выходной, и многие американцы стараются взять отпуск или отгул, а то и внезапно заболеть, чтобы не выходить на работу. Поэтому последняя пятница ноября для многих работодателей становилась "черной".

Вместо труда на благо общества американцы предпочитают потратить пятницу на походы по магазинам в поисках подарков на Рождество. Этим и воспользовались предприимчивые торговцы в 80-е годы XIX века – они начали завлекать покупателей скидками, делая бизнес на росте продаж.

Со временем история начала приобретать массовый характер. В погоне за скидками покупатели заполоняли магазины, нередко калеча друг друга в давке и вступая в драку из-за товаров. Немало случаев, когда люди получали серьезные травмы и даже гибли. Так, в 2008 году в магазине Walmart был насмерть затоптан сотрудник. Эти сцены обыграны в голливудских фильмах, начиная с середины 40-х годов прошлого века. Таким образом, для полицейских, сотрудников спецслужб и врачей "черная пятница" бывает поистине черной.

Сегодня этот день – настоящий "триумф шопоголика". Магазины меняют график работы и открываются не с утра, как обычно, а в полночь. На улицах городов скапливаются гигантские пробки из автомобилей, люди ночуют перед входом в магазины с палатками, чтобы быть на распродаже первыми и "урвать" вожделенную вещь с максимальной скидкой. Средний чек американского участника Black Friday – 400 долларов, а общая сумма трат достигает десятков миллиардов долларов. В общем, запоминающееся начало масштабной рождественской распродажи!

Кстати, есть еще одна версия, почему пятница называется "черной" – у бухгалтеров этим цветом маркируется прибыль, тогда как убытки прописывают красным. Люди, привлеченные скидками, сметают самые залежалые товары, окрашивая в черный цвет цифры в гроссбухах.

ШОПОГОЛИЗМ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Разумеется, в эпоху потребительского бума и повального увлечения шопингом столь знаковый день не мог остаться собственностью только американцев. На протяжении последних десятилетий подобные масштабные акции начали проводить во всем мире. В Европе о "черной пятнице" широко заговорили с серединных 60-х годов прошлого века. Американская традиция идеально легла на проходящие в это время в Старом Свете рождественские распродажи.

Масштаб суеты вокруг "черной пятницы" зависит от страны: если сдержанные скандинавы чинно выстраиваются в очередь, то жители Италии ударяются в шопинг-ажиотаж со свойственным им темпераментом. Тут могут ненароком и покалечить, но ничего серьезного, как правило, не случается – служба безопасности свое дело знает.

В нашей стране "черные пятницы" возникли после распада СССР, но проходили точечно и носили неофициальный характер. Особо "продвинутые" продавцы, насмотревшись голливудских фильмов, привлекали клиентов ярким предложением Black Friday Sale. Массовой распродажа стала в 2010-е годы, а с 2013-го официально была признана всероссийской.

ВЫГОДА, А НЕ УБЫТКИ

В эпоху глобализации и новых технологий все больше людей предпочитают покупать все, что захочется, из дома или офиса. "Черная пятница" – не исключение: она уходит в онлайн, для покупок есть специальные сайты-агрегаторы, на которых можно зарегистрироваться заранее и с начала распродажи ловить выгодные предложения. Более того, для привлечения аудитории интернет-магазины используют маркетинговые ходы, например, промокоды и купоны на дополнительную скидку. Это делает покупки еще более выгодными и комфортными.

Как правило, распродажи проходят не только в ту самую "черную пятницу", но и в ближайшие выходные, а некоторые магазины продлевают "горячий сезон" на целую неделю. Поэтому поучаствовать смогут все желающие, вот только самые привлекательные предложения уходят в первую очередь, так что тянуть смысла нет.

"Шопинг в "черную пятницу" вполне оправдан, причем как при приобретении товаров, так и при покупке эмоций, например, от участия в лотереях", — считает операционный директор "Столото" Варвара Басанович. "Столото" проводит акцию "черная пятница" второй год подряд. Цены на одну из самых популярных лотерей "Гослото "4 из 20" снижены на 50%: билеты стоят от 100 рублей вместо 200. Участие в лотереях "Рапидо 2.0", "12/24" и "Топ-3" обойдется уже в треть от их обычной стоимости. А принять участие в лотереях "Дуэль" и "Джокер" можно даже за 20 рублей.

В прошлом году "черная пятница" дала возможность появиться лотерейным миллионерам. Так, житель Новокузнецка выиграл 4, 451 млн рублей в лотерею "Рапидо", а москвич стал обладателем 8,023 млн рублей в лотерее "12/24". В этом году акция началась 25 ноября, и житель Сургута выиграл суперприз в размере 2,165 млн рублей, купив билет "Рапидо 2.0" по сниженной цене, привела примеры Басанович.

По ее мнению, люди выделяют определенную сумму на развлечения, они не склонны тратить больше обычного и придерживаются привычных финансовых рамок. Впрочем, такое снижение цен привлекает и новых участников государственных лотерей, которые пока только рассматривали возможность приобретения билетов, считает Басанович. "В прошлом году наша акция продлилась три дня, и лотереи были востребованы, — отмечает представитель "Столото". – Поэтому в этом году мы решили увеличить продолжительность акций до 7 дней".

НИВЕЛИРОВАТЬ РИСКИ

Но есть и риски, которые обязательно нужно учесть. Если в США и Европе торговцев жестко контролируют регуляторы, проверяя обоснованность скидок, то в России этот процесс только начинается. Поэтому недобросовестные ритейлеры, пользуясь ажиотажем покупателей и безнаказанностью, нередко рисуют "липовые" скидки и сбывают откровенно некачественный и залежалый товар.

Российские власти борются с этим, однако никаких серьезных ограничений пока нет, все сводится к рекомендациям, причем в первую очередь для потребителей. Роспотребнадзор накануне "черной пятницы-2019" призвал проверять цену на товары со скидкой у других продавцов и не соблазняться слишком низкой стоимостью – это может свидетельствовать о том, что перед вами контрафакт или подделка. Следует обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты, а также избегать фишинговых сайтов, целью которых является не распродажа, а сбор персональных данных.

Кроме того, следует заранее определиться со списком нужных покупок, чтобы не оказаться без денег перед кучей коробок с товарами далеко не "первой необходимости". Ограничьте и сумму, которую вы выделяете на шопинг, и тем более постарайтесь не влезать в кредит.

Не стоит рассчитывать на покупку ультрамодных гаджетов – как правило, больших скидок на эти товары не будет. По закону большинство товаров можно вернуть в магазин в течение двух недель после покупки – эта возможность может выручить. Но не выбирайте то, что возврату не подлежит: нижнее белье, сложные устройства и т. д. Некоторые категории товаров, например, игрушки и подарки для детей стоит покупать ближе к Новому году, когда на них будут действовать хорошие акции. А вот одежду, товары для спорта и бытовую технику можно купить существенно дешевле именно в "черную пятницу". Присмотритесь к ним заранее, если они вам нужны.

До старта распродажи "обойдите" все интересующие вас онлайн-магазины, изучите условия и добавьте понравившиеся товары в корзину. В час Х вам будет удобнее наблюдать за изменениями цены и быстро принимать решение о покупке. И, наконец, не огорчайтесь, если кто-то перехватит у вас понравившийся товар. Ведь впереди новогодние и рождественские распродажи, а они могут оказаться еще выгоднее!