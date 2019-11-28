ЛОНДОН, 28 ноя — ПРАЙМ, Мария Табак. Топ-лотом недели "русских" торгов в Лондоне стала картина Ивана Клюна "Сферический супрематизм", всего торги принесли более 33 миллиона фунтов стерлингов.

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Торги произведениями русского искусства Sotheby's принесли более 18 миллионов фунтов стерлингов.

Топ-лотом торгов произведениями живописи, как и ожидалось, стала картина "Сферический супрематизм" Ивана Клюна, которая ушла с молотка за 4,9 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 2,5-3,5 миллиона.

"Это самая важная из работ Клюна, когда-либо появлявшихся на аукционах. Она к тому же имеет превосходный провенанс: это работа из собрания известного коллекционера русского авангарда Георгия Костакиса", — сообщила ранее представитель аукционного дома.

"Натюрморт с кувшином и иконой" Михаила Ларионова продан почти за 1,5 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 1,2-1,8 миллиона.

"Древний град Углич" Константина Юона, выставленный на торги с эстимейтом 600-800 тысяч фунтов стерлингов, продан за намного большую сумму: почти 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

Всего торги живописью принесли более 14,5 миллиона фунтов стерлингов.

В секции декоративно-прикладного искусства топ-лотом стал серебряный ковш, ушедший за 212,5 тысячи стерлингов при эстимейте в 120-150 тысяч.

Украшенная снежинками подвеска от Фаберже 1913 года, которая оценивалась в 40-60 тысяч фунтов стерлингов и называлась экспертами аукционного дома самым важным лотом, продана за 175 тысяч.

Всего торги предметами декоративно-прикладного искусства принесли почти 3,6 миллиона фунтов стерлингов.

СЕРИЯ АУКЦИОНОВ CHRISTIE"S

Работа Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо" продана на торгах Christie's за 2,3 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 2-3 миллиона.

"Работа, происходящая из собрания семьи художника, ушла с молотка за 2 миллиона 291 тысячу 250 фунтов стерлингов. Этот бесспорный шедевр представляет собой квинтэссенцию таланта и техники Фешина. Он был написан в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом", — рассказала РИА Новости представитель аукционного дома.

"Сухостой" Ивана Шишкина продан за миллион фунтов стерлингов – цену, превысившую эстимейт, составлявший 700 – 900 тысяч.

"Работа была написана в 1897 году, всего за год до знаменитой "Корабельной рощи", хранящейся в Русском музее. "Сухостой" – одно из последних монументальных полотен пионера пленэрной живописи в России", — отметила представитель Christie's.

Картина Ивана Айвазовского "Искья на закате" продана за 491 тысячу фунтов стерлингов при эстимейте в 300-500 тысяч. "Пушкин, смотрящий на Аю-Даг, Крым" кисти Айвазовского, оценивавшийся в 80 – 120 тысяч фунтов стерлингов, продан за 162,5 тысячи.

Топ-лотом в секции русского декоративно-прикладного искусства стала императорская фарфоровая ваза эпохи Николая Первого, проданная более чем за 611 тысяч фунтов стерлингов. Самым дорогим лотом Фаберже стали настольные часы в золотом корпусе, ушедшие с молотка за 200 тысяч.

Всего лондонские торги Christie's "Шедевры русского искусства" принесли 12 миллионов фунтов стерлингов, еще более 2,1 миллиона – торги редкими книгами и манускриптами. Редкое издание "Евгения Онегина" ушло почти за 119 тысяч фунтов стерлингов, первое издание "Камня" Осипа Мандельштама с дарственной надписью Сергею Рудакову – за 175 тысяч.

MACDOUGALL"S И BONHAMS

Торги MacDougall's принесли более миллиона фунтов стерлингов.

"Мы очень рады сообщить, что наш сегодняшний аукцион принес более миллиона фунтов стерлингов. Первые специализированные торги современным русским искусством в Лондоне более чем за десять лет продемонстрировали дальнейшее возрождение этого важнейшего сектора", — отметил глава аукционного дома Уильям Макдугалл.

Топ-лотом торгов стала работа Ивана Чуйкова из серии "Открытки", проданная за 121,5 тысячи фунтов стерлингов, что намного превысило оценочную стоимость в 25 – 30 тысяч. "Дорога" Олега Васильева ушла с молотка за 45,5 тысячи фунтов стерлингов при эстимейте 35 – 50.

Картина Натальи Гончаровой "Березы", как и ожидалось, стала топ-лотом "русских" торгов Bonhams. Работа в среду ушла с молотка за 250 тысяч фунтов стерлингов при эстимейте в 120 — 150 тысяч фунтов стерлингов. На обороте картины можно видеть номер 374, указывающий на то, что она участвовала в большой выставке Гончаровой в 1913 году. Также на обороте холста есть крупная надпись Larionow, свидетельствующая о том, что она происходит из парижской мастерской Ларионова и Гончаровой.

После отъезда художников за границу в 1915 году, пейзаж, наряду с другими работами, оставался в их московской мастерской. Усилиями друзей в конце 1920-х большая часть этих работ была переправлена в Париж.

"Горный пейзаж к картине "Шамбала" Николая Рериха продан почти за 137,6 миллиона фунтов стерлингов.