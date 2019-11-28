МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Компания Mail.ru Group запустила программу размещения рекламы внутри помещений — indoor-рекламы — в партнерских точках продаж. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на компанию, первым партнером стали магазины X5 Retail Group.

Стороны пока не раскрывают финансовые параметры соглашения.

Сообщается, что Mail.ru Group провела пилотный проект в 30 магазинах сети "Перекресток". В торговых точках были установлены "терминалы лояльности" с экранами, на которых показывались рекламные ролики.

Эта кампания продлилась 42 дня, охват составил 350 тысяч посетителей.

Mail.ru Group хочет договориться о масштабировании этого проекта в других магазинах ритейлера. В долгосрочных планах — поработать с другими партнерами и участниками indoor-рекламы.

Другой интернет-гигант — компания"Яндекс" — вышла на рынок indoor-рекламы в прошлом 2018 году. В сети "Яндекса" сейчас более 3,5 тысячи рекламных поверхностей в гипермаркетах "Верный", аптеках АСНА и магазинах "Вымпелкома", а также салонах красоты в Москве и регионах.

Конкурентам Mail.ru Group в сегменте indoor-рекламы помимо "Яндекса" в скором времени могут стать такие компании, как Hybrid, Getintent, Weborama, Buzzoola, рассказал изданию гендиректор Addreality Сергей Галеев.