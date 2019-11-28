МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Старшее поколение обеспеченных россиян в возрасте 56-75 лет ходит в рестораны реже обеспеченных представителей других поколений, но тратит больше в 2,3 раза по сравнению со средним чеком людей в возрасте 16-34 года и в 1,4 раза по сравнению с гражданами в возрасте 35-55 лет, отмечается в исследовании, проведенном Ситибанком среди своих клиентов сегмента премиум-класса.

В исследовании рассматриваются поколение беби-бумеров (родившихся с 1944 по 1963 год), поколение X (родившихся с 1964 по 1984 год), поколение Y, которое авторы исследования называют поколением "миллениумов" (1985-2002 годы рождения) и поколение "хоумлендеров", или Z (родившихся с 2003 года).

"Количество транзакций в категориях фастфуд и рестораны у "миллениумов" в 10 раз больше, чем у беби-бумеров… Средний чек тоже отличается в два раза у "миллениумов" и беби-бумеров", — уточнила журналистам на презентации исследования руководитель подразделения премиальных сегментов Citigold и Citigold Private Client Ситибанка Ольга Васина.

Как указано в презентации к исследованию, "миллениумы" тратят в среднем в категории "фастфуд и рестораны" 1,5 тысячи рублей за одну транзакцию, поколение X – почти 2,5 тысячи рублей, беби-бумеры – 3,4 тысячи рублей. Средний чек с супермаркете у "миллениумов" составляет 1,95 тысячи рублей, у X – 2,9 тысячи рублей, у беби-бумеров – немного превышает 3 тысячи рублей.

"Может показаться, что этот средний чек в 3,5 тысячи в ресторанах небольшой, при этом если мы смотрим на самые большие транзакции в категории "рестораны" – это фактически все беби-бумеры… Например, самая большая транзакция в ресторанах – это банкет в Греции на почти миллион рублей. И эту транзакцию совершил клиент старше 65 лет", — сказала Васина.