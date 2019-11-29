МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Южнокорейская LG Electronics, один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, сменила главного исполнительного директора и произвела еще ряд кадровых перестановок в топ-менеджменте, сообщает компания.

"LG Electronics (LG) сегодня объявила о том, что Брайан Квон (Brian Kwon), на данный момент глава мобильного бизнеса LG (Mobile Communications) и Home Entertainment, назначен на должность главного исполнительного директора (CEO) с 1 декабря", — говорится в сообщении.

Стратегическим директором (CSO) назначен Вильям Чо (William Cho), а финансовым директором (CFO) — Пэ Ду-ен (Bae Doo-yong).

Новым президентом подразделения Home Entertainment станет Пак Хен-сей (Park Hyoung-sei), а главой Mobile Communications — Моррис Ли (Morris Lee).

Новый управленческий состав ускорит цифровую трансформацию LG по всем видам деятельности, отмечается в сообщении.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.