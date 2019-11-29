МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров российской авиакомпании "Аэрофлот" одобрил сделку по аренде еще пяти новых самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), поставки планируются до конца 2019 года, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Аэрофлота" на заседании 28 ноября обсудит сделку по лизингу пяти самолетов SSJ100. В конце сентября совет директоров компании одобрил другую сделку на пять SSJ100.

"Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) пяти воздушных судов", — говорится в сообщении.

Запланированный срок поставки самолетов — четвертый квартал 2019 года. Срок аренды составляет не более 12 лет, начиная с даты передачи воздушного судна "Аэрофлоту".

Как сообщается на сайте "Аэрофлота", по данным на 1 ноября, в парк авиакомпании входят 49 самолетов SSJ100. Всего в "Аэрофлоте" эксплуатируется 249 самолетов.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.