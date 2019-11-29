МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре составила 20,305 миллиарда рублей против убытка в 17,382 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 12,4% — до 423,98 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности составила 61,695 миллиарда рублей, снизившись на 7,9%.

"Итоги наиболее сильного третьего квартала, так называемого высокого летнего сезона, для группы "Аэрофлот" положительные. Группа смогла обеспечить чистую прибыль в размере 29,1 миллиарда рублей по итогам квартала и в результате этого выйти на положительный результат девяти месяцев, который составил 20,3 миллиарда рублей", — привели в пресс-службе компании слова заместителя генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрея Чиханчина.

Данные результаты удалось обеспечить благодаря развитию инициатив по доходам и расходам: запуску дополнительных услуг, направленных на повышение удобства пассажиров, и строгому контролю над расходами. Наряду с простыми решениями в рамках бюджетирования и финансового контроля реализованы мероприятия, направленные на повышение внутренней эффективности, в том числе переговоры с партнерами для получения лучших финансовых условий, пояснили в пресс-службе.

Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 13,6%, до 431,2 миллиарда рублей, что связано с ростом пассажиропотока и дополнительным влиянием роста доходных ставок. Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 0,9%, до 30,9 миллиарда рублей. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 6%, до 13,6 миллиарда рублей. Прочая выручка увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 48,3 миллиарда рублей, что в том числе обусловлено ростом доходов по соглашениям с авиакомпаниями, номинированных в иностранных валютах, и ростом доходов по программе премирования пассажиров.

"Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком РФ. Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.