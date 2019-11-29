МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рост за месяц стоимости фьючерсных контрактов на кофе на иностранных биржах никоим образом не означает, что кофе начнет дорожать, в том числе в России, розничные торговые наценки вносят несоизмеримо больший вклад в стоимость кофе на полках, сообщил РИА Новости гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

"К реальному кофейному рынку все это на сегодняшний день не имеет никакого отношения… Люди могут быть спокойны на этот счет, ничего не поменяется, такое краткосрочное увеличение на ценах никак не отразится", — сказал Чантурия.

Стоимость фьючерсного контракта на кофе на бирже ICE за полтора месяца выросла примерно на 24%, на NYMEX — почти на 30%, преодолев июльские годовые максимумы. "Колебания на торговых площадках происходят постоянно за последние полгода. Мы наблюдали цены за этот период и гораздо выше, и гораздо ниже. Стоимость контрактов представляет ценность прежде всего для биржевых спекулянтов, которые играют на котировках", — добавил эксперт.

Он уточнил, что колебания цен на бирже отражаются на себестоимости лишь в случае долгосрочных трендов, когда цена становится в два-три раза выше, но сейчас этого нет. Второй фактор, который закладывается в стоимость кофе в России — это валютная составляющая, но курс на сегодняшний день достаточно стабилен, поэтому его влияние тоже не вызывает опасений.

Между тем, зачастую значение первых двух факторов перебивает третий, розничный: торговые наценки в магазинах иногда значительно сильнее влияют на розничную цену, чем вся цепочка взаимоотношений на предыдущих стадиях, продолжил эксперт. "Наценки в магазинах могут доходить и до 50%, и до 100%, или даже снижаться. В рамках коридоров, которые может себе позволить торговля, все остальное просто теряет смысл", — заключил собеседник агентства.