МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Количество бронирований авиабилетов среди российских потребителей выросло на 45% в "черную пятницу", когда стартует сезон распродаж, по сравнению с обычной пятницей, следует из статистики, приведенной международным сайтом для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner.

"Согласно нашей статистике, в день старта сезона распродаж количество бронирований авиабилетов выросло на 45% по сравнению с обычной пятницей. Данные основаны на сравнении количества пользователей сайта Skyscanner.ru в 11.00 в "черную пятницу" (29 ноября) и аналогичным временем в пятницу на прошлой неделе (22 ноября)", — пояснили в пресс-службе компании.

Старший менеджер по маркетингу Skyscanner в России и Европе Анхель Гирадо отметил, что спрос пользователей на акционные предложения перевозчиков ожидаемо резко увеличился.

"Сегодня российские путешественники приобрели в полтора раза больше билетов, чем в прошлую пятницу. Наибольшая активность пользователей была зафиксирована в промежуток времени с 07.00 до 08.00 утра по московскому времени. Несмотря на то, что половина "черной пятницы" уже прошла, еще можно успеть приобрести авиабилеты по самым выгодным ценам", — прокомментировал он ситуацию.

Одна из самых крупных распродаж в году — "черная пятница" — пройдет в России с 29 ноября по 1 декабря. В эти дни можно будет с большими скидками приобрести одежду, обувь, украшения, электронику, туристические и страховые услуги, мебель, абонементы в спортзал и даже загородные дома.

Традиция устраивать грандиозное массовое событие, открывающее сезон рождественских распродаж, впервые появилась в Америке. "Черная пятница" настолько популярна в США, что многие работники даже берут в этот день отгул. В Америке она следует за Днем благодарения, одним из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году акция приходится на 29 ноября, в России она стартует в тот же день.