МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Daimler планирует к концу 2022 года сократить "тысячи" рабочих мест по всему миру в рамках проекта снижения расходов, говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.

В середине ноября концерн объявил о том, что планирует внедрение технологий, соответствующих новым экологическим стандартам "вредных" выбросов, что потребует увеличения затрат. На фоне этого концерн планирует запустить программу повышения конкурентоспособности, инноваций и инвестиционной привлекательности. Частью этой программы будет сокращение расходов на персонал примерно на 1,4 миллиарда евро. Среди прочего, Daimler планирует сокращение числа руководящих должностей во всем мире на 10%.

"Мы пришли к соглашению с профсоюзом по ключевым моментам… Мы проведем эти меры максимально социально ответственно", — приводятся в пресс-релизе слова члена совета директоров, директора отдела по трудоустройству Daimler Вильфрида Порта.

Конкретного числа сокращений не приводится, но уточняется, что представители концерна вместе с представителями сотрудников проработают дополнительно детали реализации проекта в ближайшие недели.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании на октябрь составляk 304,7 тысячи человек.