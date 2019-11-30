МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило совершенствование процедуры внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о выходе участника из общества с ограниченной ответственностью, сообщается на сайте кабинета министров.

Как отмечается, законопроектом предусматривается, что доля или часть доли вышедшего участника будет переходить к ООО с даты получения обществом заявления участника о его выходе или с даты внесения соответствующей записи в реестр — в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее.

Законопроектом также предлагается дополнить статью 26 федерального закона положениями, согласно которым уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников, прямо поименованных в уставе либо имеющих определенные признаки, например, обладающих долей в уставном капитале не менее или не более определенного размера.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части совершенствования процедуры внесения в ЕГРЮЛ сведений о выходе участника ООО из общества", дополнительно проработав вопрос о сохранении действующего порядка выхода участника общества с ограниченной ответственностью из общества для кредитных, страховых и иных финансовых организаций, и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.