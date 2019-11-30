МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рекордные 571 тысяча 343 человека совершили поездку на Московском центральном кольце 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метро.

"Московское центральное кольцо перевезло 571 тысяча 343 человека 29 ноября. Этот рекордный показатель был достигнут в том числе благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии Московских центральных диаметров. Прошлый рекорд по перевозке был установлен 3 апреля – тогда МЦК перевезло 560 тысяч пассажиров", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что наибольшее количество пассажиров воспользовалось станциями Площадь Гагарина и Кутузовская – показатели пассажиропотока там составляют 52 тысячи и 32 тысячи человек соответственно.

В метро напомнили, что с 21 ноября интервал между поездами "Ласточка" на МЦК составляет 4 минуты, а за пределами часа пик поезда курсируют с интервалом 8 минут. Новый интервал движения поездов на МЦК в будние дни теперь обеспечивает 242 пары поездов. Благодаря этому добавилось более 580 тысяч пассажирских мест.