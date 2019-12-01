РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — ПРАЙМ. Самолет Москва — Сочи совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за того, что женщине на борту стало плохо, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Самолет сообщением Москва — Сочи только что приземлился на запасной аэродром в Ростове из-за плохого самочувствия пассажира на борту", — сказал собеседник.

Он уточнил, что у 55-летней женщины "подозрение на инсульт", капитан судна запросил скорую помощь.

В аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости подтвердили факт незапланированной посадки самолета, не уточнив причину.