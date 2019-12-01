МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы и совершивший посадку в Ростове-на-Дону из-за ухудшения самочувствия пассажира, вылетел в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что самолет Москва — Сочи совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за того, что 55-летней женщине на борту стало плохо, было подозрение на инсульт. В аэропорту подтвердили факт незапланированной посадки самолета, не уточнив причину.

"Во время выполнения рейса SU1152 по маршруту Шереметьево — Сочи у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Бортпроводники оказали всю необходимую помощь. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону ", — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что к самолету была вызвана бригада скорой помощи, которой был передан пассажир. После дозаправки топливом рейс был продолжен.

"В настоящее время самолет, совершивший внеплановую посадку в Ростове, вылетел в Сочи", — также рассказал РИА Новости представитель аэропорта.