МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Ространснадзор проведет проверку перевозчика, автобус которого упал с моста в Забайкалье, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли 15 человек. Сотрудники Ространснадзора выехали на место падения автобуса.

"Проверка будет", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии.