МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Более миллиона пассажиров в сутки смогут воспользоваться МЦД после досрочного перехода на 11-вагонные поезда, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Уже с понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" станет больше мест для пассажиров. По диаметру поедут 11-вагонные поезда "Иволга 2.0" вместо 7-вагонных. Благодаря этому решению появится 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Общее количество новых мест, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах, составит более одного миллиона в сутки", — говорится в сообщении.

Уточняется, что раньше АО "Центральная ППК" совместно с ОАО "РЖД" уже увеличила количество вагонов в поездах на МЦД-2. Так, с 25 ноября на втором диаметре количество мест для пассажиров в сутки выросло на 670 тысяч. В поездах "Иволга" число вагонов увеличилось до 11, также на маршруте стали ходить 10-вагонные "Ласточки".

Согласно опросам, которые ежедневно проводятся на станциях МЦД, пересадочных станциях метро, по телефону и с помощью SMS, удовлетворенность пассажиров поездками по МЦД растет. Около 70% опрошенных довольны поездками, 80% опрошенных отметили, что однозначно будут продолжать пользоваться диаметрами.