МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Один из крупнейших операторов российского обувного рынка, группа компаний "Обувь России", включающая в себя сети Westfalika, "Пешеход" и Emilia Estra, планирует продавать свои товары жителям Белоруссии, Грузии и Казахстана через онлайн-площадку Tmall (входит в группу Alibaba), сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

"Tmall для нашей компании — дополнительный канал продаж, который позволит нам охватить новую аудиторию и привлечь покупателей из разных регионов России. В перспективе эта площадка также даст нам возможность расширить географию сбыта за счет стран ближнего зарубежья, таких как Белоруссия, Грузия и Казахстан, в которые мы пока не осуществляем доставку", — цитирует пресс-служба слова руководителя направления онлайн-продаж ГК "Обувь России" Тимура Ефимова.

На Tmall уже представлена женская обувь под брендом Westfalika, а также небольшой ассортимент одежды и сопутствующих товаров. В случае успешных результатов пилотного проекта группа планирует реализовывать через площадку максимально широкий ассортимент товаров, включая одежду, аксессуары и сопутствующие товары, пояснили в компании.

По результатам 9 месяцев 2019 года доля онлайн-продаж "Обуви России" в розничной выручке достигла 13,8%.

Компания "Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году "Обувь России" привлекла 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже (эмитент — ПАО "ОР"), став таким образом первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. На 30 июня группа управляла 837 магазинами (166 объектов — по франшизе). Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы. В июне 2019 года из капитала ПАО "ОР" вышла структура бизнесмена Михаила Прохорова.