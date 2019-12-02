МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 810,5 миллиона долларов на фоне продажи терминала НЗТ, следует из сообщения стивидорной компании.

НМТП в конце апреля закрыл сделку по продаже Новороссийского зернового терминала (НЗТ) банку ВТБ в лице "Деметра 1" за 547,8 миллиона долларов.

Выручка группы за девять месяцев снизилась на 6,6% — до 665,5 миллиона долларов, EBITDA — на 2,4%, до 500,8 миллиона долларов. Рентабельность EBITDA выросла на 3,3 процентных пункта — до 75,3%. Долг группы снизился на 9,5% — до 920 миллионов долларов, чистый долг — на 35,1%, до 548 миллионов долларов. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,83x против 1,26x годом ранее.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Нормализованный грузооборот группы в январе-сентябре 2019 года вырос на 9,3% — до 109,8 миллиона тонн.