МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россияне за три дня распродаж "черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем год назад, озвучил РИА Новости подсчеты президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Общий оборот в онлайне — 22,3 миллиарда рублей за три дня с пятницы по воскресенье. В прошлом году было 17,4 миллиарда рублей", — сказал он.

В российской "Черной пятнице" участвуют как представители традиционной розницы, так и интернет-магазины. Основные площадки, агрегирующие предложения ритейлеров в ходе акции, — это сайты "Настоящая Черная пятница" (b-friday.com) и "Черная пятница" (blackfridaysale.ru).

По предварительным данным, активность россиян в ходе нынешних распродаж осталась на уровне прошлого года, заметных отличий от распродаж предыдущих лет или появления новых трендов не отмечается.

"Аудитория спокойная, распределение по времени суток плавное, без сильных пиков активности на старте. Самая популярная акция – товары по 1 рублю от "Перекрестка", также в топе по интересам посетителей предложения "М.Видео", Re-Store, интернет-магазин "Ростелеком", онлайн-игры World of Warships", — рассказала РИА Новости представитель "Настоящей Черной пятницы" Мария Комендантова.

На площадке b-friday.com наибольшей популярностью пользовались разделы: "смартфоны и гаджеты", "бытовая техника", "электроника", "обувь, сумки и аксессуары", "путешествия", "компьютеры и планшеты", "досуг и развлечения", "автотовары". Более трети посетителей площадки пришлось на Москву и Петербург (35%), за ними следуют Краснодарский край, Нижегородская область, Свердловская и Самарская области, республика Татарстан, Новосибирская область, Челябинская область, Пермский край, Ростовская область, республика Башкортостан, Ростовская область, Иркутская область, Красноярский край.

Пол посетителей сайта распределялся в пользу мужчин — 59,1%, женщин было 40,9%. Как самую активную аудиторию организаторы "Настоящей Черной пятницы" выделили молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (24,4%), за ними следуют люди от 35 до 44 лет (21,9%), затем идут люди от 45 до 54 лет (19,2%), далее — от 18 до 24 лет (13,1%). На россиян от 55 лет и старше приходится 12,2%.