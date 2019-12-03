МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россияне в январе-октябре текущего года увеличили траты на покупку новых машин на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,038 триллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

"С января по октябрь 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 2 триллиона 38 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года", — говорится в сообщении агентства.

Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей KIA — 255 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем за десять месяцев прошлого года. Второе место в этом рейтинге занимает Toyota, продукция которой обошлась россиянам в 212 миллиардов рублей, что на 1% больше прошлого года. На третьем месте отечественная LADA с показателем 186 миллиардов рублей — на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чуть меньше россияне потратили на автомобили Hyundai — 182 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, россияне потратили 149 миллиардов и 142 миллиарда рублей на покупку машин премиальных брендов — Mercedes-Benz и BMW соответственно. Также за отчетный период было потрачено более 100 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей марок Volkswagen, Renault и Skoda.