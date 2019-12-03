МОСКВА, 3 дек ПРАЙМ. Сбербанк намерен в перспективе продать "ПанКлуб", владеющий франшизой ювелирной сети Pandora в России, рассказал журналистам вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров "Сбербанк инвестиции" Оскар Рацин.

"Компания "ПанКлуб", которая является дистрибьютором по франшизе Pandora, сети ювелирных украшений, она перешла в собственность Сбербанка. Для нас эта активность не является ключевой. Наша задача развивать компанию и в какой-то перспективе ее продать", — сказал он.

Сбербанк в 2014 году приобрел 35% кипрской Panclub, оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги. Компании принадлежит ЗАО "ПанКлуб", владеющее франшизой датской ювелирной сети Pandora в России.

"У нас был публичный случай, о котором уже писали, — это наши инвестиции в компанию "ПанКлуб". Инвестиции, которые мы делали в начале 2014 года. Был по ней, а даже по своим обязательствам… основной акционер "ПанКлуба" Максим Ноготков, он допустил дефолт по своим обязательствам… соответственно, нам пришлось предъявить к погашению те средства, которые мы давали на этот бизнес", — напомнил Рацин.