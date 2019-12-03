МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит сведения СМИ о перечне маршрутов для "открытого неба" в петербургском аэропорту "Пулково", на данный момент ведомство видит в этом перечне признаки нарушения в виде раздела рынка, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

"Перечень открытых и закрытых международных маршрутов имеет признаки раздела рынка. ФАС России примет меры реагирования после проверки сведений в статье РБК. Необходимо обеспечить открытую конкурентную среду в аэропорту "Пулково" согласно решениям правительства Российской Федерации", — сообщили в ФАС.