МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом; в связи с этим ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на пресс-конференции в среду.

Антимонопольная служба проводила исследования совместно с Роспотребнадзором, экспертные лаборатории которого выявили ряд отличий в товарах, доступных к приобретению в России и в странах Западной Европы.

"Если говорить об аналогичных линейках порошков Ariel и Persil, то при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков производства Российской Федерации дозировка для аналогичных условий стирки в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Евросоюзе", — сказал Кашеваров, добавив, что различаются также и показатели пенообразующей способности и моющей способности.

В ходе исследования проверялся также шоколад Lindt пяти марок. "Результаты исследования показали, что содержание в каждом шоколаде от 12 до 14 органических кислот отличается по некоторым образцам в ряде случаев на 10-50%, в ряде других случаев — на 100-220% и более от образцов, приобретенных в Европе", — отметил замглавы ведомства.

По его словам, ФАС исходит из того, что при принятии решения потребитель руководствуется глобальной репутацией бренда при выборе между этими товарами и товарами российских производителей. "Мы не говорим в данном случае ни о вкусовых качествах и так далее, мы говорим, что есть разное содержание в одних и тех же товарах, которые называются одинаково. Соответственно, такая практика, по нашему мнению, может приводить к тому, что потребители вводятся в заблуждение относительно свойств и качеств тех товаров, которые они приобретают", — добавил Кашеваров.

В результате ФАС выдала предупреждения компаниям ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" по шоколаду Lindt, а также ООО "Хенкель Рус", ООО "Проктер энд Гэмбл — Новомосковск" и ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания" — по веществам для стирки.

"Мы ожидаем, что после получения наших предупреждений они будут исполнены в течение 30 дней. В предупреждениях содержатся две опции: либо воспроизвести этот товар, который у нас называется оригинальным, ровно в том же составе, как и в странах Западной Европы, где он продается, либо нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволили бы вводить потребителя в заблуждение относительно того, что товар содержит ровно то, что потребитель видит, выезжая за рубеж или приобретая аналогичную продукцию того же самого бренда в других странах", — указал замруководителя ФАС.

По его словам, ведомство рассчитывает на ответ и комментарии со стороны компаний. "В случае неисполнения предупреждения возбуждается дело, которое предполагает штраф, как правило, от 100 до 500 тысяч рублей", — добавил Кашеваров.