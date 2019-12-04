МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. АК "Алроса" прогнозирует к 2025 году увеличение объема онлайн-продаж до 25% от общего объема торговли ювелирными изделиями во всем мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, комментируя легализацию онлайн-продаж драгоценностей в РФ.

Правительство РФ легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений: она будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла. Соответствующее постановление 30 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"По нашим прогнозам, к 2025 году объем онлайн-продаж достигнет 25% от общего объема торговли ювелирными изделиями во всем мире. Ранее существовавшие в России законодательные ограничения, связанные с дистанционной продажей ювелирных изделий и драгоценных камней физическим лицам, сдерживали развитие этого бизнеса", — сказал собеседник РИА Новости в АК "Алроса".

"Так, например, нашей компанией разработан собственный интернет-магазин, где представлены бриллианты — с гарантированным происхождением, что на российском рынке особенно востребовано, так как подлинность драгоценного камня в украшении для покупателя в отечественном магазине — всегда большой вопрос. В скором времени мы на нашей интернет-площадке представим также ювелирные изделия с бриллиантами. Данный интернет-магазин работал в формате каталога и заявки. Снятие ограничений, без сомнения, стимулирует интернет-торговлю", — отметили в пресс-службе "Алросы"

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам января-сентября 2019 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 12%, до 29,7 миллиона карат, план на 2019 год — около 38 миллионов карат.