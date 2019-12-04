МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Головная компания группы "Дело" Сергея Шишкарева "УК "Дело" передает в залог Сбербанку 99,99% в стивидорном активе "ДелоПортс" (входит в группу "Дело") в рамках открытой кредитной линии для покупки "Трансконтейнера", следует из сообщения "ДелоПортс".

Группа "Дело" Сергея Шишкарева, выигравшая 27 ноября аукцион РЖД по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей, позднее в ноябре сообщила, что открыла кредитную линию в Сбербанке с лимитом 30 миллиардов рублей. Шишкарев ранее сообщал, что группа при победе в аукционе планирует закрыть сделку на 25-30% собственными средствами, а остальное — кредитом Сбербанка.

"УК "Дело" (залогодатель) передает ПАО Сбербанк (залогодержатель) в залог долю в уставном капитале ООО "ДелоПортс" в размере 99,99% номинальной стоимостью 99 990 000 рублей в обеспечение исполнения залогодателем (должник) перед залогодержателем (кредитор) всех обязательств по договору… об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.11.2019", — говорится в сообщении.

Сумма залога составила 44,1 миллиарда рублей, пояснили РИА Новости в пресс-службе группы "Дело", это "залоговая стоимость 99,99% долей ООО "ДелоПортс", установленная исходя из оценочной стоимости с применением залогового дисконта".

Группа компаний "Дело" — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России. В структуру группы входит стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.