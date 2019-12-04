МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Российский производитель рельсового подвижного состава АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) презентовал пассажирские вагоны для транспортной инфраструктуры Египта, сообщает компания.

Компания представила в ходе выставки TransMEA, проходящей в Каире с 1 по 4 декабря 2019 года, электропоезд "Иволга", вагоны метро "Москва", рельсовый автобус РА-3.

В сентябре 2018 года ТМХ подписал договор на поставку Египетским национальным железным дорогам 1300 вагонов общей стоимостью более 1 млрд евро.

Высокотехнологичные комплексные продукты, внедряемые в России, могут быть востребованы в других странах и способствовать решению государственных задач, связанных с диверсификацией экспорта, считают в ТМХ.

"Будущее холдинга определяется двумя направлениями – сохранением позиций в России и распространением присутствия за ее пределами. Мы стремимся к постоянному присутствию в регионе сбыта. Наша политика – обеспечить в стране, в которой работает холдинг, производство и поставку всех видов подвижного состава на все виды инфраструктуры всем возможным заказчикам", — заявил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

В последние годы ТМХ выходит на новые для себя рынки, работает не только в Африке, но в Южной и Центральной Америке, Восточной Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Для управления зарубежными проектами и развития постоянного присутствия на международных рынках ТМХ создал центр компетенций со штаб-квартирой в Швейцарии – TMH International AG.

Основу для экспортной деятельности ТМХ создает работа на российском рынке, где компания сотрудничает с РЖД, Московским и Петербургским метрополитенами, Центральной ППК. Компания использует современные технические решения не только при создании вагонов, но и для организации системы их сервисного обслуживания.