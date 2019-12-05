МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Заявление Федеральной антимонопольной службы о низком качестве продаваемых в России стиральных порошков Ariel и Persil отражает распространенный потребительский миф, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский.

"Сравнение товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков, вызывает серьезные вопросы: что именно, как и по каким критериям сравнивали. Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что где-то там товар лучше. Это неверный тезис", — сказал Бобровский.

Антимонопольное ведомство выдало предупреждение компаниям-производителям стиральных порошков ООО "Хенкель Рус", ООО "Проктер энд Гэмбл — Новомосковск" и ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания", а также производителю шоколада ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)". По мнению ФАС, стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, продаваемые в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом.

Антимонопольная служба проводила исследования совместно с Роспотребнадзором, экспертные лаборатории которого выявили ряд отличий в товарах, доступных к приобретению в России и в странах Западной Европы.