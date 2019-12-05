МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Популярный российский анимационный сериал "Маша и Медведь" стартует на видеоплатформах в Китае 25 января 2020 года, сообщила пресс-служба компании Animaccord в четверг.

"Международная медиа и лицензионная компания и студия Animaccord заключили сделку с Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. по запуску самого востребованного российского мультсериала в мире "Маша и Медведь" в своих приложениях, включая Xigua Video, на территории Китая", — говорится в сообщении.

Одна из самых популярных видеоплатформ Китая Xigua Video приурочила запуск первого и второго сезона "Маши и Медведя", а также спин-оффа "Машины Сказки" к китайскому Новому году – 25 января 2020 года, с последующим релизом мультсериала на других платформах ByteDance, которая также владеет популярным сервисом TikTok. Запуск третьего сезона "Маши и Медведя" планируется в 2022 году.

В этом году мультсериал "Маша и Медведь" отмечает десятилетие. На данный момент мультфильм переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах мира. Летом 2019 года компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала "Маша и Медведь" под названием "Машины Песенки" в России.