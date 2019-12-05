С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — ПРАЙМ. РЖД готовят программу бессрочных облигаций объемом 100 миллиардов рублей, сообщила журналистам начальник отдела по работе на рынках капитала департамента корпоративных финансов компании Анастасия Шаханова.

"У нас сейчас утверждается программа размещения (вечных — ред.) облигаций. Мы надеемся, что в начале следующего года мы ее финально утвердим и в следующем году выйдем с размещением", — сказала Шаханова в кулуарах Российского облигационного конгресса.

По ее словам, объем программы вечных облигаций составит 100 миллиардов рублей. "Это рамочная программа, которая не накладывает на нас какие-то обязательства по выпуску сразу всей этой суммы. Она бессрочная, поэтому, в том числе от спроса инвесторов будем понимать, какой объем мы сможем реализовать в год", — сказала она.

Впервые о возможности разместить вечные бонды сообщал в сентябре 2016 года глава РЖД Олег Белозеров. Первый замглавы РЖД Вадим Михайлов позднее говорил, что сроки размещения таких бумаг будут зависеть от принятия необходимых законодательных изменений. В декабре 2018 года в закон были внесены соответствующие изменения для размещения таких бумаг. Объем возможного пилотного выпуска "вечных" облигаций Михайлов ранее оценивал примерно в сумму до 10-15 миллиардов рублей.

По словам Шаханова, РЖД потенциально также рассматривают займы в иенах. "Юани для нас несильно актуальны, у нас выручки в такой валюте нет, но иены потенциально рассматриваем, ее ставки", — сказала Шаханова.

"Японский рынок достаточно сложный, нельзя просто заявиться и сказать, что я выпускаю. Нужно провести достаточно серьезную работу. У нас было в этом году road show в Японии, мы ездили знакомиться с инвесторами, показывать нашу компанию инвесторам, собирать их feedback", — добавила она.