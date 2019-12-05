МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор отменяет с 6 декабря ограничения на ввоз в Россию определенных видов продукции с четырех белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 6 декабря 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию следующей продукции белорусских предприятий: ОАО "Молодечненский молочный комбинат" — сыра, ОАО "Рогачевский МКК" — сыра, СПК "Агрокомбинат "Снов" — готовой продукции из мяса птицы, ОАО "Минский мясокомбинат" — говядины", — сообщает пресс-служба.

Решение об отмене ограничений принято по итогам переговоров надзорных ведомств, а также на основании полученных материалов расследований и принятых мер для устранения выявленных нарушений и гарантий белорусской стороны. Отправляемая в Россию продукция указанных компаний должна быть выработана с 6 декабря 2019 года и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами, напоминает Россельхознадзор.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 4 декабря отменил ограничения на поставки в Россию молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий. Ведомство тогда сообщало, что работа с белорусской ветеринарной службой по снятию ограничений на поставки продукции животного происхождения из Белоруссии в Россию продолжится.